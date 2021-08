Covid | Gimbe | ' Rallenta crescita contagi | ma più ricoveri'

Advertising

Open_gol : «I nuovi casi salgono ma sono sottostimati dall’insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracc… - LaStampa : Covid, l’allarme di Gimbe: rallenta l’aumento dei casi, ma crescono ricoveri e terapie intensive - SkyTG24 : Covid, Gimbe: ricoveri in aumento. Cala il ritmo dei nuovi contagi - barrymansixty1 : Cartabellotta lotta come un leone. - NewsElezioni : Gimbe: rallentano casi, ma più ricoveri Nei dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, rallenta l'i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gimbe

In termini assoluti, il numero di posti letto occupati da parte di pazientiin area medica è ... Non mancano i dubbi, da parte di alcuni, sui vaccini, ma anche dal monitoraggioarriva una ...... venerdì 6 agosto, è la fondazionenel consueto report settimanale a tracciare il quadro ... Cabina di regia: green pass obbligatorio per personale scolastico e viaggi lunghi, arrivano le ...La provincia di Imperia ha superato la soglia dei 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti, ma la zona gialla è ancora lontana grazie ai nuovi parametri stabiliti dal Governo ...Liguria. Risulta essere la seconda regione d’Italia per tasso di occupazione dei pazienti Covid nei posti letto di terapia intensiva e l’ultima per 60-69enni vaccinati a ciclo completo, la Liguria. A ...