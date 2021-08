Calciomercato Serie C, Monopoli: ecco Langella e Morrone in prestito (Di giovedì 5 agosto 2021) Monopoli - Il Monopoli , in 2 comunicati, ha ufficializzato gli arrivi in prestito di Christian Langella dal Pisa e di Biagio Morrone dalla Lazio . ecco la nota su Langella : "La S. S. Monopoli 1966 ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021)- Il, in 2 comunicati, ha ufficializzato gli arrivi indi Christiandal Pisa e di Biagiodalla Lazio .la nota su: "La S. S.1966 ...

Advertising

Gazzetta_it : L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà - Gazzetta_it : Nuovo incontro per Locatelli ma la Juve ha anche il piano B: tentazione Bakayoko - SasolAle : RT @ProfidiAndrea: ?? #Sassuolo, quanta ricchezza in attacco: tutti i nomi di Dionisi, quanta abbondanza! Per @Kickest_it, ho analizzato mo… - CalcioPillole : Un calciomercato, quello italiano, che potrebbe passare alla storia per l'incapacità di trattenere campioni e di pr… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Monopoli: ecco Langella e Morrone in prestito: i 2 giocatori arrivano in Puglia a titolo tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Genoa, tentativo del Cosenza per Caso Commenta per primo Il Cosenza , fresco di riammissione in Serie B dopo l'esclusione del Chievo, è alla ricerca di rinforzi per affrontare l'ormai imminente campionato cadetto. Tra i profili messi nel mirino dalla dirigenza dei calabresi ci sarebbe anche ...

Calciomercato Serie C, Monopoli: ecco Langella e Morrone in prestito ... nella stagione successiva si trasferisce al Palermo , totalizzando 25 presenze, 3 reti, 3 assist e conquistando la promozione in Serie C con la maglia rosanero. Nell'ultima stagione passa in ...

Calciomercato Serie C, Monopoli: ecco Novella dalla Lazio Corriere dello Sport Montipò: “Verona l’occasione della mia carriera. Spero di fare meglio di Silvestri” Il portiere gialloblù si è presentato ai suoi nuovi tifosi durante la conferenza stampa odierna Si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione di Lorenzo Montipò, il quale nel primo pomer ...

Calciomercato Monza: Galliani sfida Juve, Inter e Milan | Gioiello a zero Il Monza di Adriano Galliani potrebbe sfidare le big della Serie A, Juventus, Inter e Milan ... Come sottolineato, Vignato stuzzica le fantasie delle principali big del calcio italiano. Ma nella corsa ...

Commenta per primo Il Cosenza , fresco di riammissione inB dopo l'esclusione del Chievo, è alla ricerca di rinforzi per affrontare l'ormai imminente campionato cadetto. Tra i profili messi nel mirino dalla dirigenza dei calabresi ci sarebbe anche ...... nella stagione successiva si trasferisce al Palermo , totalizzando 25 presenze, 3 reti, 3 assist e conquistando la promozione inC con la maglia rosanero. Nell'ultima stagione passa in ...Il portiere gialloblù si è presentato ai suoi nuovi tifosi durante la conferenza stampa odierna Si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione di Lorenzo Montipò, il quale nel primo pomer ...Il Monza di Adriano Galliani potrebbe sfidare le big della Serie A, Juventus, Inter e Milan ... Come sottolineato, Vignato stuzzica le fantasie delle principali big del calcio italiano. Ma nella corsa ...