Calciomercato Inter | post-Lukaku dalla Juventus | Controfferta ‘shock’

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - serieAnews_com : ?? #Inter, continuano le proteste nella vicenda #Lukaku: spunta un video virale - mohanned145 : RT @SimoneTogna: La protesta di un tifoso dell’inter sotto la sede. Si toglie la maglietta, ORIGINALE, la lascia sul marciapiede e se ne v… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Attiva ora: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 5 agosto 2021Read More Sport: il gigante belga verso il Chelsea, Lukaku andrà oltremanica 5 Agosto 2021 Romelu Lukaku ad un passo dall'addio all'e la tifoseria nerazzurra si scalda. Il ...CALCIOMERCATO INTER - Il punto della situazione sulla trattativa del momentoCLICCA L'IMMAGINE IN ALTO PER VEDERE IL VIDEO ...Situazione particolarmente calda in casa Inter per la vicenda Lukaku e non solo: ne ha parlato il giornalista Tony Damascelli ...