Calciomercato: Como interessato a Zinedine Machach (Di giovedì 5 agosto 2021) Il classe 96? sta attraendo l’interesse di alcuni club La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna riferisce che Como guarda in casa Napoli per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 5 agosto 2021) Il classe 96? sta attraendo l’interesse di alcuni club La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna riferisce cheguarda in casa Napoli per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscalcionapoli1 : Gazzetta – Machach attira l’interesse della B: per il ’96 s’è fatto avanti il Como - tuttonapoli : Machach attira l'interesse della B: per il '96 s'è fatto avanti il Como - temafootball24 : #Como: fatta per Elvis #Kabashi dal #Renate Si lavora al rinnovo di capitan Luca #Crescenzi @DavideDeMasi2… - psb_original : Calciomercato Como - Si lavora al rinnovo di Crescenzi, mentre è in arrivo Kabashi: il punto #SerieB - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB /3 Riepilogo affari #3agosto Cambio prestito attaccanti Estero #Anderlecht: il '01 del… -