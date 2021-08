Ancora un’impresa olimpica per Gregorio Paltrinieri | VIDEO (Di giovedì 5 agosto 2021) Paltrinieri l’ha fatto di nuovo. Dopo l’argento negli 800 metri stile libero, il nuotatore azzurro ha conquistato la 32esima medaglia per l’Italia ai Giochi di Tokyo 2020 (nella notte anche l’argento di Manfredi Rizza nel kayak). Il bronzo è arrivato al termine della gara dei 10 km in acque libere – detta anche maratona del mare – con una rimonta da capogiro da parte dell’atleta delle Fiamme Oro. Il primo posto è stato conquistato dal tedesco, campione del Mondo in carica della disciplina, Florian Wellbrock. Alle sue spalle si è piazzato l’ungherese Kristof Rasovszky. Gregorio Paltrinieri e lo storico bronzo olimpico nei 10 km in acque ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)l’ha fatto di nuovo. Dopo l’argento negli 800 metri stile libero, il nuotatore azzurro ha conquistato la 32esima medaglia per l’Italia ai Giochi di Tokyo 2020 (nella notte anche l’argento di Manfredi Rizza nel kayak). Il bronzo è arrivato al termine della gara dei 10 km in acque libere – detta anche maratona del mare – con una rimonta da capogiro da parte dell’atleta delle Fiamme Oro. Il primo posto è stato conquistato dal tedesco, campione del Mondo in carica della disciplina, Florian Wellbrock. Alle sue spalle si è piazzato l’ungherese Kristof Rasovszky.e lo storico bronzo olimpico nei 10 km in acque ...

