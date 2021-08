Amici 21, Anna Pettinelli sarà nel cast del talent? La speaker rompe il silenzio e interviene polemicamente sui social (Di giovedì 5 agosto 2021) Da diverse ore ormai si rincorre una voce che vorrebbe Anna Pettinelli fuori dal cast di Amici 21. A parlare di un suo abbandono era infatti stato il settimanale Chi che aveva dunque fatto molto chiacchierare insieme alla notizia sul futuro ad Amici di un’altra insegnante: Arisa. Date le ultime indiscrezioni, ad intervenire è stata proprio la Pettinelli che si è chiaramente scagliata contro le fake news attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’immagine in questione ritrae “le tre scimmiette non vedo, non sento, non parlo” e una frase piuttosto significativa: La gente ... Leggi su isaechia (Di giovedì 5 agosto 2021) Da diverse ore ormai si rincorre una voce che vorrebbefuori daldi21. A parlare di un suo abbandono era infatti stato il settimanale Chi che aveva dunque fatto molto chiacchierare insieme alla notizia sul futuro addi un’altra insegnante: Arisa. Date le ultime indiscrezioni, ad intervenire è stata proprio lache si è chiaramente scagliata contro le fake news attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’immagine in questione ritrae “le tre scimmiette non vedo, non sento, non parlo” e una frase piuttosto significativa: La gente ...

