Tokyo 2020, Pellegrini eletta membro Cio in quota atleti (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'azzurra Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico di Tokyo 2020. La nuotatrice resterà in carica fino al 2028 e sarà in Giunta Coni fino a quella data. Nello sport italiano l'unico precedente è quello di Manuela Di Centa. Pellegrini è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale ottenendo 1.658 voti: l'annuncio è arrivato nel Tokyo Big Sight, centro congressi sede dell'MPC e dell'IPC. L'olimpionica nei 200 sl, ...

