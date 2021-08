Tokyo 2020, Moser: “Squadra fantastica di cui ci ricorderemo per un bel pezzo” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Sono stati fantastici, tutti: perché è vero che è stato Ganna a tirare e recuperare il ritardo negli ultimi due giri, ma tenere la ruota di uno come lui ce ne vuole: basta perderla e sei finito. Una Squadra fantastica, di cui ci ricorderemo per un bel pezzo“. Sono queste le parole con cui Francesco Moser ha commentato l’incredibile oro nell’inseguimento su pista conquistato dal quartetto olimpico guidato da Filippo Ganna e con Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. “Hanno anche rifatto il record del mondo: meglio di così non poteva andare, e adesso aspettiamo Elia Viviani”. Finalmente nel ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Sono stati fantastici, tutti: perché è vero che è stato Ganna a tirare e recuperare il ritardo negli ultimi due giri, ma tenere la ruota di uno come lui ce ne vuole: basta perderla e sei finito. Una, di cui ciper un bel“. Sono queste le parole con cui Francescoha commentato l’incredibile oro nell’inseguimento su pista conquistato dal quartetto olimpico guidato da Filippo Ganna e con Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. “Hanno anche rifatto il record del mondo: meglio di così non poteva andare, e adesso aspettiamo Elia Viviani”. Finalmente nel ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - LailaSimoncelli : RT @Avvenire_Nei: #Tokyo2020 Sesto oro italiano: è nel ciclismo su pista, record del mondo - ajieie73 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #T… -