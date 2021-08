Tiro a segno, Riccardo Mazzetti: “Abbiamo accumulato stress e fatto i conti con un ambiente ostile” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Riccardo Mazzetti esprime sui social la propria delusione dopo il mancato accesso alla finale della pistola automatica dai 25 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nativo di Busto Arsizio ha chiuso l’avventura olimpica in sedicesima prestazione con il punteggio di 572/600. Il lombardo ha commentato: “La mia seconda Olimpiade è stata, da atleta, deludente. Ho fatto un percorso di crescita sportiva importante rispetto a Rio 2016, mi sento più in forma e più forte tecnicamente rispetto a cinque anni fa. Ciò che ha fatto la differenza è la serenità intorno a noi atleti, senza di essa è difficile ottenere una buona ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021)esprime sui social la propria delusione dopo il mancato accesso alla finale della pistola automatica dai 25 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nativo di Busto Arsizio ha chiuso l’avventura olimpica in sedicesima prestazione con il punteggio di 572/600. Il lombardo ha commentato: “La mia seconda Olimpiade è stata, da atleta, deludente. Houn percorso di crescita sportiva importante rispetto a Rio 2016, mi sento più in forma e più forte tecnicamente rispetto a cinque anni fa. Ciò che hala differenza è la serenità intorno a noi atleti, senza di essa è difficile ottenere una buona ...

