SBK, a Most si frena per due terzi dell'intero tracciato (Di mercoledì 4 agosto 2021) La SBK si avvicina a Most , per un appuntamento iridato che torna nella Repubblica Ceca. Il tracciato, situato a circa 60 chilometri a nord di Praga, è il cinquantesimo impianto ad ospitare un round ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021) La SBK si avvicina a, per un appuntamento iridato che torna nella Repubblica Ceca. Il, situato a circa 60 chilometri a nord di Praga, è il cinquantesimo impianto ad ospitare un round ...

Advertising

gponedotcom : Laverty resta fermo ai box, ma RC Squadra Corse non si arrende: Dopo aver saltato Assen la squadra rinuncia anche a… - gponedotcom : Redding: “A Most ho girato con la V4S, ma non è stato significativo”: Rinaldi: “Questa è una pista diversa rispetto… - motosprint : #CZEWorldSBK, #Rea affronta #Most: “Mi piace essere sotto pressione” - motosprint : SSP600, a Most è nuova sfida tra #Aegerter e #Odendaal - Motorsport_IT : #WSBK | #Redding dubbioso: “#Most non è sicura, la #SBK è troppo veloce” -