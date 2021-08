Sarri parte male, pareggia all'esordio stagionale con una squadra di terza divisione tedesca (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Lazio di Maurizio Sarri parte male, pareggia alla prima uscita stagionale contro una squadra di terza divisione tedesca. La prestazione dei laziali lascia a desiderare, opaca e poco vivace. I tifosi biancocelesti si aspettano altro ma per il momento è 1-1 con il Mappen. Succede tutto nel primo tempo, la Lazio va in svantaggio con un grave errore di Luiz Felipe e recupera con Muriqi. Nella ripresa, Sarri lancia Immobile nella mischia ma il neo-campione d'Europa spreca una chiara occasione da rete ed un rigore sul ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Lazio di Maurizioalla prima uscitacontro unadi. La prestazione dei laziali lascia a desiderare, opaca e poco vivace. I tifosi biancocelesti si aspettano altro ma per il momento è 1-1 con il Mappen. Succede tutto nel primo tempo, la Lazio va in svantaggio con un grave errore di Luiz Felipe e recupera con Muriqi. Nella ripresa,lancia Immobile nella mischia ma il neo-campione d'Europa spreca una chiara occasione da rete ed un rigore sul ...

