Roma cade a pezzi ma la Raggi si dà 9 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Secondo il dossier redatto dal Campidoglio l'amministrazione avrebbe posto fede ad oltre il 90% degli impegni presi. Ma dimentica bus in fiamme e immondizia ovunque Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Secondo il dossier redatto dal Campidoglio l'amministrazione avrebbe posto fede ad oltre il 90% degli impegni presi. Ma dimentica bus in fiamme e immondizia ovunque

... le performance amministrative sono così eccelse da dare diritto a 36 milioni di premi da assegnare ai dipendenti di Roma Capitale, per la gioia degli impiegati comunali che così sapranno già chi ...

