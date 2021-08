Quasi nemici – L’importante è avere ragione: la trama della commedia in onda stasera su Rai3 in 1A visione (Di mercoledì 4 agosto 2021) stasera su Rai3, alle 21:20 e in prima visione in chiaro, va in onda Quasi nemici - L'importante è avere ragione, la commedia con Daniel Auteuil e Camélia Jordana. Appuntamento con la commedia francese stasera su Rai3, dove, alle 21:20 e in prima visione in chiaro, arriva Quasi nemici - L'importante è avere ragione, film diretto nel 2017 da Yvan Attal, con Daniel Auteuil, Camélia Jordana e Yasin Houicha. La ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021)su, alle 21:20 e in primain chiaro, va in- L'importante è, lacon Daniel Auteuil e Camélia Jordana. Appuntamento con lafrancesesu, dove, alle 21:20 e in primain chiaro, arriva- L'importante è, film diretto nel 2017 da Yvan Attal, con Daniel Auteuil, Camélia Jordana e Yasin Houicha. La ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Quasi nemici – L’importante è avere ragione: la trama della commedia in onda stasera su Rai3 in 1A visione… - Troll515 : @Cla___________ @lupecchioli @madicltm Guerra civile perché tra i nemici ci sono dei nostri parenti e amici, la sin… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Quasi nemici – L’importante è avere ragione” su Rai3 – In prima tv con Daniel Auteuil e Camélia Jor… - Stasera_in_TV : RAI 3: (21:20) Quasi nemici - L'importante e' avere ragione (Film) #StaseraInTV 04/08/2021 #PrimaSerata #quasinemici-l_importantee_avereragi - GuidaTVPlus : 04-08-2021 21:20 #Rai3 Quasi nemici - L'importante è avere ragione #FilmCommedia,Drammatico #StaseraInTV -