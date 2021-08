Polizia locale, controlli anti spaccio: un arresto e una denuncia alla Malpensata (Di mercoledì 4 agosto 2021) controlli in città da parte del Nucleo Interventi di Sicurezza Urbana con il cane antidroga Tenai. Trovati anche 42 grammi di hashish abbandonati in Borgo Palazzo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 4 agosto 2021)in città da parte del Nucleo Interventi di Sicurezza Urbana con il canedroga Tenai. Trovati anche 42 grammi di hashish abbandonati in Borgo Palazzo.

comunevenezia : ??#Avviso #muoversivenezia ?? ???La Centrale operativa della Polizia locale comunica che anche i parcheggi del… - virginiaraggi : Ho disposto una serie di controlli nelle aree dove vengono tenuti i cavalli delle cosiddette “botticelle”. Grazie a… - MediasetTgcom24 : Maltempo, frane e smottamenti nel Comasco: anziana evacuata a Brienno | La polizia locale di Como: 'Non uscite di c… - frenkk17 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 03.08.2021 Lilli è nata il 20 maggio 2011, ha microchip ma purtroppo il proprietario non risponde al telefono e co… - webecodibergamo : Controlli antidroga in città -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia locale Carabinieri reclutano gli studenti per la tutela dell'ambiente ... presso la Riserva Naturale Statale di 'Montedimezzo', a Vastogirardi (Isernia), sede del locale ...all'incontro dal Comandante Generale dei Carabinieri come segno per il forte impegno della Polizia ...

Parcheggiatori abusi col reddito di cittadinanza a Napoli, raffica di denunce e controlli Nelle ultime settimane l'attività del Reparto Motociclisti della Polizia Locale si è concentrata sulla prevenzione e la repressione dell'attività dei parcheggiatori abusivi. In questo periodo, infatti, gli agenti hanno effettuato 1160 controlli durante i quali ...

Esibizionista denunciato dalla polizia locale a Lido di Dante il Resto del Carlino Roma, avviate unità di ascolto della Polizia locale nei quartieri Raccolte già segnalazioni su microcriminalità, soste vietate, malamovida. Agenti in strada e nel back office per risolvere le criticità ...

L'attacco hacker al Lazio sarebbe avvenuto tramite una falla alla VPN Secondo le recenti informazioni che stanno circolando sugli organi di informazione nazionale, l'attacco hacker alla Regione Lazio sarebbe avvenuto sfruttando una falla nella VPN attraverso un dipenden ...

