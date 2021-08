Pjanic Inter, nuovo indizio dal Barcellona: cos’è successo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Pjanic Inter, altro indizio: il bosniaco è rimasto seduto in panchina nell’ultima amichevole del Barcellona Nel corso dell’ultima amichevole disputata dal Barcellona contro il Red Bull Salisburgo, match in cui la formazione di Koeman è uscita sconfitta 2-1, Miralem Pjanic è rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti. Al centro di mille voci di mercato che lo rivorrebbero in Italia, con Juventus e Inter pronte a cogliere la palla al balzo per un suo ritorno, quello lanciato dal club blaugrana sembra un chiaro segnale di quelle che sono le intenzione della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021), altro: il bosniaco è rimasto seduto in panchina nell’ultima amichevole delNel corso dell’ultima amichevole disputata dalcontro il Red Bull Salisburgo, match in cui la formazione di Koeman è uscita sconfitta 2-1, Miralemè rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti. Al centro di mille voci di mercato che lo rivorrebbero in Italia, con Juventus epronte a cogliere la palla al balzo per un suo ritorno, quello lanciato dal club blaugrana sembra un chiaro segnale di quelle che sono le intenzione della ...

Advertising

CocaLocaGluGlu : Sfottiamo l'Inter che vende Lukaku mentre noi prendiamo Pjanic a 0 perché non siamo in grado di trattare col Sassuolo - news24_inter : Altro indizio da #Barcellona per #Pjanic ?? - ERYREY72 : RT @gobbosardo: @marco_rogerio_ Buffon fu il portiere più pagato di sempre all'arrivo alla Juve. Cancelo arrivò dal Valencia perché l'Inter… - _ADP10_ : @marco_rogerio_ @gobbosardo Il bayern lo fa a prezzi stracciati, psg ha preso mbappe a 180mln, city sta prendendo g… - gobbosardo : @marco_rogerio_ Buffon fu il portiere più pagato di sempre all'arrivo alla Juve. Cancelo arrivò dal Valencia perché… -