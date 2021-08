Pescara, coppia beccata ad appiccare un fuoco in pineta. La loro motivazione è assurda (Di mercoledì 4 agosto 2021) Pescara, 4 ago — E’ cosa nota che per un selfie in un posto «particolare» alcuni esseri umani sono capace di compiere le idiozie più incredibili, ma questa le batte tutte: a Pescara una coppia è stata sorpresa mentre accendeva un fuoco nella pineta dannunziana — già devastata dagli incendi dei giorni scorsi — per potersi ritrarre in un autoscatto davanti a un rogo. I due avrebbero giustificato il gesto spiegando che, essendo gli incendi tutti domati, ne stavano appiccando uno — di piccole dimensioni, hanno pure specificato — per avere una foto ricordo. Leggi anche: Turista si fa selfie sulla statua. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 agosto 2021), 4 ago — E’ cosa nota che per un selfie in un posto «particolare» alcuni esseri umani sono capace di compiere le idiozie più incredibili, ma questa le batte tutte: aunaè stata sorpresa mentre accendeva unnelladannunziana — già devastata dagli incendi dei giorni scorsi — per potersi ritrarre in un autoscatto davanti a un rogo. I due avrebbero giustificato il gesto spiegando che, essendo gli incendi tutti domati, ne stavano appiccando uno — di piccole dimensioni, hanno pure specificato — per avere una foto ricordo. Leggi anche: Turista si fa selfie sulla statua. ...

Advertising

peppiniellopz : RT @IlPrimatoN: Non c'è limite all'idiozia - GrtRd8499489449 : RT @IlPrimatoN: Non c'è limite all'idiozia - IlPrimatoN : Non c'è limite all'idiozia - monika_mazurek : RT @Adnkronos: #Incendi Pescara, coppia accende falò nella pineta devastata dal fuoco: “Volevano un selfie”. - DonatellaPetre3 : RT @Zac7Redazione: #Pescara #Incendi e il selfie con #falò Dopo il rogo che ha devastato la pineta Dannunziana una coppia accende un fuoc… -