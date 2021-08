Ora è anche ufficiale: Stepinski passa all’Aris Limassol (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’attaccante Mariusz St?pi?ski, come vi avevamo anticipato, si è trasferito ufficialmente in Cipro. Ecco il comunicato dell’Hellas Verona. “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto ad ARIS FC 1930, più conosciuta come Aris Limassol – a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva da parte del Club cipriota – le prestazioni sportive del 26enne attaccante polacco Mariusz St?pi?ski”. Foto: Sito Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’attaccante Mariusz St?pi?ski, come vi avevamo anticipato, si è trasferito ufficialmente in Cipro. Ecco il comunicato dell’Hellas Verona. “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto ad ARIS FC 1930, più conosciuta come Aris– a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva da parte del Club cipriota – le prestazioni sportive del 26enne attaccante polacco Mariusz St?pi?ski”. Foto: Sito Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

