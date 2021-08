«Nuovi positivi al covid | i giovani i più a rischio» L’età media 33 anni dimezzata in 10 mesi

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Oggi solo il 2,3% in più dei casi di una settimana fa. Ultimi due giorni molto positivi. Il fattore settimanale in… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I 4.845 positivi e 27 vittime. +9 in terapia intensiva, +126 i nuovi ricoveri #ANSA - RegLombardia : #LNews A fronte di 36.010 tamponi effettuati, sono 586 i nuovi positivi (1,6%) ???? - emmerizzi : @Stefano11152493 @BarillariDav 61 in Emilia nel 2014-15 ( - infoitsalute : Covid Trentino, 24 nuovi positivi e nessun decesso -

Intanto ieri erano 81 ial Covid - 19 in Liguria, a fronte di 3.439 tamponi molecolari e 3.388 test antigenici rapidi: "Gli ospedalizzati sono aumentati di una unità nonostante il ......questo è necessario mantenere anche per loro la quarantena in caso di contatti stretti con"... Per ora sappiamo che va oltre i sei mesi,studi dicono più di otto. Ma sono dati in via di ...Alle ore 8.00 di martedì 3 agosto risultano somministrate 1.012.178 dosi di vaccino in Umbria (+5.542, erano 1.006.636 alle ore 8.00 di lunedì 2 agosto), pari al 96,03% delle dosi disponibili ...Le Borse europee hanno avviato gli scambi in territorio positivo, incoraggiate dalla buona performance di Wall Street che ieri ha visto l'S&P500 chiudere su nuovi massimi storici. A sostenere l'umore ...