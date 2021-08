Napoli | Spalletti | “Ho visto buone cose contro il Wisla | stiamo facendo bene”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 agosto 2021) “Abbiamo dato continuità alla preparazione. Si sono viste, in particolare mi è piaciuta la reazione quando siamo passati in svantaggio. Tra l’altro abbiamo giocato in uno stadio pieno di pubblico e di entusiasmo che ci ha fatto rivivere il clima di trasferta. Non era facile risalire. Positiva anche la prestazione dei giovani, stanno”. Queste le parole di Lucianoal termine dell’amichevole che hail suovincere in rimonta per 1-2ilCracovia. SportFace.