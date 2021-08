Napoli soffre ma vince in rimonta, 2-1 al Wisla Cracovia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Napoli (ITALPRESS) – Il Napoli, pur soffrendo, porta a casa un’altra vittoria nel precampionato. Contro il Wisla Cracovia gli azzurri faticano molto ma alla fine portano a casa un successo importante nonostante molte assenze, a partire da Osimhen. A decidere l’incontro sono stati Politano e Machach. Un uno-due arrivato nella ripresa dopo che nella prima frazione di gioco la squadra di Spalletti era passata subito in svantaggio. Nei minuti iniziali stentano a entrare nel match i partenopei, mentre i padroni di casa provano ad accelerare e al 6? passano avanti: errore di Rrahmani in uscita, che si fa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021)(ITALPRESS) – Il, purndo, porta a casa un’altra vittoria nel precampionato. Contro ilgli azzurri faticano molto ma alla fine portano a casa un successo importante nonostante molte assenze, a partire da Osimhen. A decidere l’incontro sono stati Politano e Machach. Un uno-due arrivato nella ripresa dopo che nella prima frazione di gioco la squadra di Spalletti era passata subito in svantaggio. Nei minuti iniziali stentano a entrare nel match i partenopei, mentre i padroni di casa provano ad accelerare e al 6? passano avanti: errore di Rrahmani in uscita, che si fa ...

Advertising

DirettaSicilia : Napoli soffre ma vince in rimonta, 2-1 al Wisla Cracovia, - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Napoli soffre ma vince in rimonta, 2-1 al Wisla Cracovia -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Napoli soffre ma vince in rimonta, 2-1 al Wisla Cracovia - - CorriereCitta : Napoli soffre ma vince in rimonta, 2-1 al Wisla Cracovia - ItaliaNotizie24 : Napoli soffre ma vince in rimonta, 2-1 al Wisla Cracovia -