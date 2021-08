La sindrome di Draghi nella Lega: Giorgetti è il leader parallelo che segue Mario (Di mercoledì 4 agosto 2021) Primo avvertimento per Matteo Salvini: su Monte dei Paschi di Siena “concordo con la linea di Mario Draghi“. Secondo avvertimento: ci sarà un partito unico nel centrodestra Lega-Fi? ”Perché no, ma come è noto, le case si costruiscono dalle fondamenta e non dal tetto…”. Terzo avvertimento: ”Se Salvini dice di ricandidarmi, io mi ricandido” alle prossime politiche. “Se, invece, dice di starmene a casa, starò a casa, ma non in pensione…”. Se poi ci mettete il fatto che Giancarlo Giorgetti, GG per gli amici, nemmeno dopo le ripetute sollecitazioni da parte di Matteo Salvini (quasi a voler marcare una differenza “ontologica” ... Leggi su tpi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Primo avvertimento per Matteo Salvini: su Monte dei Paschi di Siena “concordo con la linea di“. Secondo avvertimento: ci sarà un partito unico nel centrodestra-Fi? ”Perché no, ma come è noto, le case si costruiscono dalle fondamenta e non dal tetto…”. Terzo avvertimento: ”Se Salvini dice di ricandidarmi, io mi ricandido” alle prossime politiche. “Se, invece, dice di starmene a casa, starò a casa, ma non in pensione…”. Se poi ci mettete il fatto che Giancarlo, GG per gli amici, nemmeno dopo le ripetute sollecitazioni da parte di Matteo Salvini (quasi a voler marcare una differenza “ontologica” ...

La sindrome di Draghi nella Lega: Giorgetti è il leader parallelo che segue Mario TPI La sindrome di Draghi nella Lega: Giorgetti è il leader parallelo che segue Mario Primo avvertimento per Matteo Salvini: su Monte dei Paschi di Siena “concordo con la linea di Mario Draghi“. Secondo avvertimento: ci sarà un partito unico nel centrodestra Lega-Fi? ”Perché no, ma com ...

Un’alleanza che tiene non significa buona salute Dal canto suo, il Pd è preso dalla sindrome del disincanto. Non riesce a riprendersi dal colpo subìto nel vedere traballare l’alleanza con il M5S inaugurata sotto ben altri auspici. Sulla carta sarebb ...

