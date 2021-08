In Val di Peio l' 80% degli alberghi farà a meno della plastica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Val Peio

TrentoToday

... che a novembre 2019 avevano detto addio alla plastica monouso (soprattutto bottiglie, stoviglie e bustine per salse), ora tocca ad hotel e strutture ricettive delladi. Nonostante il brusco ...... di cui 1 indi Non e 4 indi Sole. I nuovi casi riguardano i Comuni di Cles, Commezzadura, ... 3 di Predaia, 0 di Ton, 1 di Denno, 0 di Campodenno, 1 di Sporminore, 1 di Vermiglio, 0 di, 3 ...TRENTO. Il Casolet a latte crudo della Val di Sole 'svenduto' a metà prezzo da un'importante catena di supermercati locali, Slow Food: “Chi ci guadagna? A nostro avviso ci perde, e molto, tutta la fil ...MALE, 04 AGO - Dopo aver eliminato la plastica dai rifugi montani, la Val di Pejo, in Trentino, ora la metta al bando in hotel e strutture ricettive. Nel 2019 era stata la volta della prima ski-area p ...