Governo | è scontro sul Green pass | la Lega vuole cancellarlo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Èaperto sulla certificazione verde che dal prossimo venerdì sarà richiesta per accedere ad alcune attività.sul piede di guerra con oltre 900 emendamenti, fra i quali si trova anche una richiesta di abolizione

502 del dicembre 1992, adottato dalAmato con Francesco De Lorenzo ministro della Sanità, ...una discontinuità rispetto alla controriforma del 1992 e si inserì in un contesto di forte...Le questioni partigiane sono temi di confronto edurante le campagne elettorali, nei ... Però alcune questioni possono essere sottratte al confronto politico, partigiano, se e quando il...È scontro aperto sulla certificazione verde che dal prossimo venerdì sarà richiesta per accedere ad alcune attività. Lega sul piede di guerra con oltre 900 emendamenti, fra i quali si trova anche una ...La famiglia del membro del governo è salva, ma l'esecutivo appare sempre più isolato e in balia del gruppo islamista [Leggi] ...