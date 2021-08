Gli attacchi hacker non legittimano il sovranismo digitale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non serve l’astronave della Morte Nera per mettere in ginocchio i servizi della Pubblica amministrazione nella seconda regione italiana. Finché l’informatica pubblica sarà una sorta di Bar di Guerre Stellari, il paese resterà il pianeta Tatooine della tecnologia digitale: semidesertico e popolato di bizzarre specie di personaggi improbabili e, soprattutto, del tutto inaffidabili. Fa specie ascoltare le surreali scuse accampate dagli amministratori dei sistemi informatici della Regione Lazio, specie se le si compara con i progetti di cybersecurity esposti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la guerra a bassa intensità in corso per il controllo della nuova ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non serve l’astronave della Morte Nera per mettere in ginocchio i servizi della Pubblica amministrazione nella seconda regione italiana. Finché l’informatica pubblica sarà una sorta di Bar di Guerre Stellari, il paese resterà il pianeta Tatooine della tecnologia: semidesertico e popolato di bizzarre specie di personaggi improbabili e, soprattutto, del tutto inaffidabili. Fa specie ascoltare le surreali scuse accampate dagli amministratori dei sistemi informatici della Regione Lazio, specie se le si compara con i progetti di cybersecurity esposti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la guerra a bassa intensità in corso per il controllo della nuova ...

