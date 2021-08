Fra poche ore Green Pass obbligatorio in bar e ristoranti. Dal 30 agosto lo sarà in aerei, navi e treni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da venerdì 6 agosto sarà obbligatorio il Green Pass per cinema, eventi, piscine, palestre e ristoranti al chiuso. Il governo però deve riunirsi per fissare la nuova road map per gli altri settori. Non manca molto per il nuovo incontro del Governo a Palazzo Chigi per parlare del nuovo decreto e stabilire i nuovi punti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da venerdì 6ilper cinema, eventi, piscine, palestre eal chiuso. Il governo però deve riunirsi per fissare la nuova road map per gli altri settori. Non manca molto per il nuovo incontro del Governo a Palazzo Chigi per parlare del nuovo decreto e stabilire i nuovi punti L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

UniTeramo : ?? Serata inaugurale per l'apertura delle immatricolazioni ?? Ci vediamo fra poche ore - alle 21, sulla terrazza d… - AndreaFerraro25 : @Fra_tax Peccato aver fallito quelle poche occasioni di riprendere il match... - livesaresweet : @iosonoestanca NO VBB QUI FRA MI AVEVA FATTO GODERE COME POCHE ALTRE VOLTE - baotzebao : È da poche ore on line una splendida versione live di un pezzo poco noto ma bellissimo di Bob Dylan ( il testo è fr… - _Jenny28_ : @itsjjinger colpa di una mia amica, fra poche ore torna normale lol -

Ultime Notizie dalla rete : Fra poche 'Rinviare l'obbligo del Green pass per i minorenni' 'Con milioni di giovani fra i 12 e i 18 anni ancora non vaccinati, non per loro volontà ma a causa ...ai settori della ristorazione e del turismo che dopo 2 anni di pandemia cercavano in queste poche ...

La CGIL presenta le richieste ai candidati Sindaco di Conegliano 'Si sono sentiti molti nomi e poche proposte' affermano. 'Noi vogliamo partire dai contenuti.' ... la fedeltà fiscale deve essere fra gli obbiettivi principali. Inoltre, Conegliano ha la pressione ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal 'Modern Love', John Carney trasforma gli amori di poche righe in serie: "La forza di storie realmente accadute" Nata dalla rubrica del New York Times creata 17 anni fa, dal 2019 si è trasformata in una serie tv, arrivata alla seconda stagione che torna, dal 13 ...

Zona logistica semplificata: sgravi, semplificazioni e incentivi. Ora si attende il governo Delibera di giunta regionale approvata. Ora il malloppo va al governo. Marcato: «Un treno che nessuno può permettersi di perdere». Zanon: «Non sempre ci si può attendere tutte le risposte dalla politi ...

'Con milioni di giovanii 12 e i 18 anni ancora non vaccinati, non per loro volontà ma a causa ...ai settori della ristorazione e del turismo che dopo 2 anni di pandemia cercavano in queste...'Si sono sentiti molti nomi eproposte' affermano. 'Noi vogliamo partire dai contenuti.' ... la fedeltà fiscale deve esseregli obbiettivi principali. Inoltre, Conegliano ha la pressione ...Nata dalla rubrica del New York Times creata 17 anni fa, dal 2019 si è trasformata in una serie tv, arrivata alla seconda stagione che torna, dal 13 ...Delibera di giunta regionale approvata. Ora il malloppo va al governo. Marcato: «Un treno che nessuno può permettersi di perdere». Zanon: «Non sempre ci si può attendere tutte le risposte dalla politi ...