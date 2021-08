Diretta Wisla Cracovia - Napoli 1 - 0 | via al secondo tempo | zero cambi per Spalletti

(Di mercoledì 4 agosto 2021)(POLONIA) - In seguito al roboante 3 - 0 rifilato al Bayern Monaco ildi Lucianotorna in campo in Polonia, contro i padroni di casa del. Considerando la ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Wisla

CRACOVIA (POLONIA) - In seguito al roboante 3 - 0 rifilato al Bayern Monaco il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo in Polonia, contro i padroni di casa delCracovia . Considerando la partenza del campionato tra poco meno di venti giorni, il tecnico degli azzurri ha optato per la cautela lasciando Osimhen a Castel Volturno ad allenarsi e ha evitato ...... che tra l'altro sono ormai sempre più vicini: parola dunque al campo, perché Cagliari Olbia a questo punto sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)Cracovia ...Grande attesa a Cracovia. Lo stadio sarà aperto per metà, con il 50% della capienza consentita rispetto al totale dei posti, 30mila, e la società polacca ha anche chiarito che ad entrare allo stadio p ...32' - Segnali di crescita comunque dal Napoli: Zedadka combina con Mario Rui, chiuso però in angolo. 29' - Parato! Politano si fa parare il rigore da Bieganski che intuisce e poi manda in angolo 28' - ...