Diga nel Lecchese rischia l'esondazione, rientrati 120 campeggiatori evacuati (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI Sono potute rientrare le circa 120 persone che erano state evacuate in serata, per precauzione, da un campeggio di Dervio, nel Lecchese. Lo fa sapere il Comune, che aveva dato l'allarme a causa delle abbondanti piogge cadute nella zona. Il torrente Varrone, che affluisce nell'invaso della Diga di Pagnona, si è ingrossato e sarà presidiato tutta la notte. "Inoltre", comunica l'amministrazione di Dervio sulla sua pagina Fb, "al ponte della ferrovia resterà in attività il camion con ragno per togliere eventuali tronchi". A causa del maltempo, la Diga di Pagnona è a rischio esondazione. Il Comune di Dervio ha mandato ...

Allarme maltempo, 120 persone evacuate da un campeggio sul lago di Como ...causato dalla piena del torrente Varrone e dalla massa di acqua accumulatasi nell'invaso della diga

