Covid oggi Cina, 96 contagi: picco da gennaio (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Cina conferma 96 nuovi contagi da coronavirus. Di questi, 71 sono casi di trasmissione locale del coronavirus, il dato più alto da gennaio, sottolinea il Guardian. Secondo il bollettino della Commissione sanitaria nazionale, 35 dei 71 casi sono stati accertati nella provincia di Jiangsu, quella di Nanchino, e 15 in quella di Hunan. Gli altri 25 contagi segnalati sono “casi importati”. I dati ufficiali riportano anche 27 nuovi casi relativi a pazienti asintomatici che non vengono inseriti tra i contagi confermati. Dall’inizio della pandemia, le autorità sanitarie cinesi hanno segnalato 93.289 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laconferma 96 nuovida coronavirus. Di questi, 71 sono casi di trasmissione locale del coronavirus, il dato più alto da, sottolinea il Guardian. Secondo il bollettino della Commissione sanitaria nazionale, 35 dei 71 casi sono stati accertati nella provincia di Jiangsu, quella di Nanchino, e 15 in quella di Hunan. Gli altri 25segnalati sono “casi importati”. I dati ufficiali riportano anche 27 nuovi casi relativi a pazienti asintomatici che non vengono inseriti tra iconfermati. Dall’inizio della pandemia, le autorità sanitarie cinesi hanno segnalato 93.289 ...

Advertising

borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - msgelmini : La lotta al Covid non va in vacanza. Il lavoro negli hub vaccinali di tutta #Italia andrà avanti, senza sosta, anch… - pompeii_sites : Oggi a Pompei 9.967 ingressi! ?? Ricordiamo che dal 6 agosto sarà possibile accedere ai siti del Parco previa esibiz… - a_padellaro : RT @fattoquotidiano: LA PRIMA PAGINA DI OGGI IL PARADOSSO - Covid-19, più morti e ricoveri di 1 anno fa [Continua su - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: LA PRIMA PAGINA DI OGGI IL PARADOSSO - Covid-19, più morti e ricoveri di 1 anno fa [Continua su -