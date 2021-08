Cambi | euro in lieve rialzo sul dollaro a 1 | 1871

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L'è in leggerosulnei primi ssui mercati valutaripei. La moneta unica passa di mano a 1,dollari (1,1866 ieri sera a New York). Sullo yen scende leggermente a 129,...

L'euro è in leggero rialzo sul dollaro nei primi scambi sui mercati valutari europei. La moneta unica passa di mano a 1,1871 dollari (1,1866 ieri sera a New York). Sullo yen scende leggermente a 129,52.