Beirut un anno dopo l’esplosione è ancora nel caos (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un anno dopo l’esplosione del porto, Beirut si trova sempre più nel caos. Il Paese è attraversato da una crisi politica ed economica senza precedenti. La popolazione è stremata per la mancanza di generi di prima necessità e di servizi essenziali. Sembra che, nonostante anche l’aiuto della comunità internazionale, una svolta non sia vicina. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 4 agosto 2021) Undel porto,si trova sempre più nel. Il Paese è attraversato da una crisi politica ed economica senza precedenti. La popolazione è stremata per la mancanza di generi di prima necessità e di servizi essenziali. Sembra che, nonostante anche l’aiuto della comunità internazionale, una svolta non sia vicina.

