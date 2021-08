Appello del Papa per il Libano: "Gesti concreti, non parole" (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Basta parole. Per far risorgere il Libano servono "Gesti concreti". Lo dice chiaramente Papa Francesco al termine dell'Udienza Generale. Il Pontefice si appella alla comunità internazionale affinché aiuti il Paese dei Cedri a "compiere un cammino di 'risurrezione'" per farlo ritornare "a essere un messaggio di fratellanza, "un messaggio di pace per tutto il Medio Oriente". Bergoglio desidera tanto visitare il Libano. "A un anno dalla terribile esplosione avvenuta nel porto di Beirut" che ha provocato "morte e distruzione, il mio pensiero - afferma - va a quel caro Paese, soprattutto ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Basta. Per far risorgere ilservono "". Lo dice chiaramenteFrancesco al termine dell'Udienza Generale. Il Pontefice si appella alla comunità internazionale affinché aiuti il Paese dei Cedri a "compiere un cammino di 'risurrezione'" per farlo ritornare "a essere un messaggio di fratellanza, "un messaggio di pace per tutto il Medio Oriente". Bergoglio desidera tanto visitare il. "A un anno dalla terribile esplosione avvenuta nel porto di Beirut" che ha provocato "morte e distruzione, il mio pensiero - afferma - va a quel caro Paese, soprattutto ...

