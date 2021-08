Amanda Knox è incinta: è il primo figlio dopo un aborto spontaneo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Amanda Knox e suo marito Christopher Robinson aspettano un figlio: la ragazza americana ha annunciato di essere incinta nel nuovo episodio del suo podcast. Amanda Knox, la ragazza americana che oltre dieci anni fa, a Perugia, è stata condannata e poi scagionata per l'omicidio della coinquilina Meredith Kercher, è incinta. Lei e suo marito Christopher Robinson si sono sposati nel febbraio 2020. dopo essere finita al centro di numerose polemiche per alcune sue esternazioni sui social, Amanda Knox è tornata a far parlare di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021)e suo marito Christopher Robinson aspettano un: la ragazza americana ha annunciato di esserenel nuovo episodio del suo podcast., la ragazza americana che oltre dieci anni fa, a Perugia, è stata condannata e poi scagionata per l'omicidio della coinquilina Meredith Kercher, è. Lei e suo marito Christopher Robinson si sono sposati nel febbraio 2020.essere finita al centro di numerose polemiche per alcune sue esternazioni sui social,è tornata a far parlare di ...

