Alienazione parentale: più che sulle madri, ci si focalizzi sui bambini! (Di mercoledì 4 agosto 2021) In queste ore ferve, nelle sedi istituzionali ma anche in strada e sui social, il dibattito sulla Pas (sindrome da Alienazione parentale) dichiarata non scientifica e di fatto nazista dalla Corte di Cassazione, e sui bambini collocati presso strutture residenziali o case famiglia dopo essere stati allontanati dai luoghi familiari in maniera forzata e a volte molto plateale su richiesta dell'altro genitore. Avrete sentito parlare dei casi di Laura Massaro e di Ginevra Pantasilea Amerighi o altri. Ma l'errore, a mio avviso, sta proprio qui: parlare sempre di "Caso della mamma X che si è vista portare via il figlio" e focalizzarsi sul dolore e il senso di ...

