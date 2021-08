Terremoto in Rai | taglio clamoroso Fuori un giornalista simbolo per i telespettatori

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 agosto 2021) Giorni convulsi per la televisione, tra cambi di casacca e cambi al vertice. Solo ieri era uscita la notizia dell’addio a Sky di Riccardo Trevisani in direzione Mediaset. “Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004 Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021. 17 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come @leleadani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a @skysport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta”. “Facciamo un lavoro bellissimo e complesso – ha aggiunto Riccardo Trevisani -. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta ...