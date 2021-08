Strangolato per l'eredità, il cold case di un anziano ucciso a Siracusa (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - E' morto per “un'asfissia da strangolamento” e non per un malore, come riportava la constatazione del personale del 118 intervenuto. Luigi Montagno, trovato cadavere nella sua abitazione a Siracusa, il 4 dicembre 2018, è vittima di un omicidio. Come sospettava la procura Siracusana che sulla vicenda aveva aperto un fascicolo di inchiesta, affidando la salma al medico legale. E il perito incaricato dai magistrati Gaetano Bono e Francesca Eva, coordinati dal procuratore Sabrina Gambino, ha stabilito che Montagno è stato Strangolato. Le indagini dei carabinieri seguono la pista dei soldi. La morte dell'uomo è legata alla sua ricca ... Leggi su agi (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - E' morto per “un'asfissia da strangolamento” e non per un malore, come riportava la constatazione del personale del 118 intervenuto. Luigi Montagno, trovato cadavere nella sua abitazione a, il 4 dicembre 2018, è vittima di un omicidio. Come sospettava la procurana che sulla vicenda aveva aperto un fascicolo di inchiesta, affidando la salma al medico legale. E il perito incaricato dai magistrati Gaetano Bono e Francesca Eva, coordinati dal procuratore Sabrina Gambino, ha stabilito che Montagno è stato. Le indagini dei carabinieri seguono la pista dei soldi. La morte dell'uomo è legata alla sua ricca ...

