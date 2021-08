Sonic ha un Death Egg Robot giocattolo che ' ricrea' nella realtà una boss fight da videogioco

Leggi su eurogamer

(Di martedì 3 agosto 2021) Per celebrare il 30° anniversario diè stato presentato unche vede protagonista ilEggcreato dal Dr.nik. Per quanto impressionante sia ilEgg, all'interno del gioco viene inclusa anche una catapulta che lancia un piccolo riccio appallottolato. In questo gioconon è il protagonista come invece lo è ilEgg, che la casa di produzione Jakks Pacific ha chiamato "Giant Eggman" per non incappare in problemi legati alla parola "". Nonostante ...