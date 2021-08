Salerno, caldo killer: uomo muore in spiaggia davanti agli occhi della moglie (Di martedì 3 agosto 2021) Ancora caldo killer in Campania. Questa volta a Salerno. Un 65enne ha avvertito un malore fatale mentre si trovava in mare, nel quartiere di Mercatello, all’altezza di via Leucosia. Inutili i soccorsi. Salerno, caldo killer: 65enne muore mentre si trova in mare L’uomo, Angelo Milite Alern, si trovava in spiaggia con la moglie sul lido L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 3 agosto 2021) Ancorain Campania. Questa volta a. Un 65enne ha avvertito un malore fatale mentre si trovava in mare, nel quartiere di Mercatello, all’altezza di via Leucosia. Inutili i soccorsi.: 65ennementre si trova in mare L’, Angelo Milite Alern, si trovava incon lasul lido L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

