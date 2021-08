Rubano 3000€ a un anziano Arrestati due bulgari

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 3 agosto 2021) I Carabinieri della sezione radiomobile di Taranto hanno arrestato una coppia di cittadini(un 25enne, una 23enne) entrambi senza fissa dimora e con piccoli precedenti penali che poco prima, con uno stratagemma, avevano derubato circa 3000 euro ad un 78enne tarantino. In particolare i due, che in zona Porto Mercantile casualmente avevano notato l’ingente somma di denaro che l’celava nel suo portafogli, approfittando della sua ingenuità, lo convincevano a fare un bagno nelle acque del Mar Piccolo in un’area appartata di Via della Pineta. L’uomo, dopo il bagno, constatava l’ammanco della somma di denaro e che la coppia di malviventi si era ...