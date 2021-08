Roberta Beta sono entrati i ladri a casa mia poteva esserci mio figlio (Di martedì 3 agosto 2021) Paura per Roberta Beta: «sono entrati i ladri a casa mia, poteva esserci mio figlio». Un rientro amaro per la Beta che si è ritrovata la casa messa completamente a soqquadro. L’ Ex gieffina e conduttrice radiofonica, Roberta Beta ha postato sul suo profilo Instagram una foto del suo appartamento completamente messo a soqquadro. La Leggi su people24.myblog (Di martedì 3 agosto 2021) Paura per: «mia,mio». Un rientro amaro per lache si è ritrovata lamessa completamente a soqquadro. L’ Ex gieffina e conduttrice radiofonica,ha postato sul suo profilo Instagram una foto del suo appartamento completamente messo a soqquadro. La

Advertising

infoitcultura : GF, Roberta Beta derubata in casa: lo scatto pubblicato su Instagram - infoitcultura : Grande Fratello: Roberta Beta derubata nel giorno del compleanno - Novella_2000 : Furto in casa di una storica ex gieffina nel giorno del suo compleanno (FOTO) - GossipItalia3 : Roberta Beta, paura per l’ex concorrente del Grande Fratello: la scoperta nel giorno del compleanno… - infoitcultura : Roberta Beta, furto in casa nel giorno del compleanno/ Foto: 'Grazie del regalo' -