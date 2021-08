Riforma processo penale: ok della Camera alla fiducia (Di martedì 3 agosto 2021) Lucia Izzo - Doppia fiducia della Camera al Governo sulla Riforma del processo penale. Il testo ora passa al Senato dove verrà esaminato dopo la pausa estiva. Tutte le novità e il testo approvato. Leggi su studiocataldi (Di martedì 3 agosto 2021) Lucia Izzo - Doppiaal Governo sulladel. Il testo ora passa al Senato dove verrà esaminato dopo la pausa estiva. Tutte le novità e il testo approvato.

Advertising

ItaliaViva : In diretta dalla Camera la dichiarazione di voto finale per Italia Viva di @catvitiello sulla riforma del processo… - marcodimaio : A larghissima maggioranza la Camera approva la riforma #Cartabia. Processi più equi e veloci, una giustizia più vic… - matteosalvinimi : La riforma del processo penale approvata oggi in CDM nonostante le minacce dei grillini è un primo passo, le firme… - Jacksolare70 : RT @erretti42: proprio la Riforma Bonafede del processo, tenuta ad arte nel cassetto e mai discussa in commissione una delle ragioni per cu… - infoitinterno : Riforma processo penale: fiducia ad alta tensione nel M5S, ma Conte rassicura la ministra Cartabia -