Quanto è impervio quel Monte dei Paschi

(Di martedì 3 agosto 2021) Domani mercoledì 4 agosto, il ministro del Tesoro e delle Finanze Daniele Franco riferirà in Parlamento sulle ultime vicende deldeidi Siena (Mps), in particolare sulla proposta d’acquisto da parte di Unicredit che tanto clamore ha suscitato. Risponderà probabilmente alla domanda, pertinente, del ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta: Perché proprio adesso? Mentre si sta iniziando l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sul cui cronoprogramma si è già in ritardo, in gran misura a ragione del travaglio del Movimento 5 Stelle (M5S). Ci sono ragioni tecniche e politiche. Sotto il ...