Preghiera di oggi 3 agosto a Maria Scala del Paradiso (Di martedì 3 agosto 2021) L’icona di Maria Scala del Paradiso fu ritrovata su una roccia, e cosi cominciarono grandi prodigi grazie alla Sua intercessione. Il 3 agosto 1498 l’immagine della Madonna detta “Scala del Paradiso”, un’icona affrescata da ignoti e raffigurante la Vergine con il Bambin Gesù tra le mani, venne ritrovata su una parete rocciosa fuori Noto, in provincia L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 3 agosto 2021) L’icona didelfu ritrovata su una roccia, e cosi cominciarono grandi prodigi grazie alla Sua intercessione. Il 31498 l’immagine della Madonna detta “del”, un’icona affrescata da ignoti e raffigurante la Vergine con il Bambin Gesù tra le mani, venne ritrovata su una parete rocciosa fuori Noto, in provincia L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

CiaoKarol : Implora la Divina Misericordia con questa breve e potente supplica oggi, 3 Agosto 2021: Invochiamo la Divina Miseri… - ElviraVillani : RT @CiaoKarol: TRIDUO DI PREGHIERA A DIO PADRE PER OTTENERE FAVORI ?? ?? CHIEDI GRAZIE SPECIALI AL NOSTRO PAPÀ DEL CIELO ?? - CiaoKarol : TRIDUO DI PREGHIERA A DIO PADRE PER OTTENERE FAVORI ?? ?? CHIEDI GRAZIE SPECIALI AL NOSTRO PAPÀ DEL CIELO ?? - CiaoKarol : W la Madonna della Neve! Oggi, 3 agosto, è l’8° giorno della potente novena per chiedere grazie: Novena alla Madonn… - ElviraVillani : RT @CiaoKarol: La ‘potentissima’ supplica a Gesù per ottenere grazie e favori speciali oggi, 3 Agosto 2021: Preghiera a Gesù per ottenere l… -