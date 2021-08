Pietrangelo Buttafuoco: "Pennacchi è stato popolo" (Di martedì 3 agosto 2021) “Antonio? È stato lo scrittore che ha saputo reinventare la lingua - non certo col romanesco a cui era sempre e fin troppo facilmente associato - perché è riuscito a intercettare questo filo che è l’etica che nessuno ha saputo riprendere. Questa era la sua qualità primaria”. Molto addolorato, il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco ricorda all’HuffPost Italia il collega e amico Antonio Pennacchi, scomparso oggi all’età di 71 anni, secondo le indiscrezioni stroncato da un infarto. “Pennacchi ha reinventato la lingua - continua Buttafuoco - quella stessa che si era persa nella ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) “Antonio? Èlo scrittore che ha saputo reinventare la lingua - non certo col romanesco a cui era sempre e fin troppo facilmente associato - perché è riuscito a intercettare questo filo che è l’etica che nessuno ha saputo riprendere. Questa era la sua qualità primaria”. Molto addolorato, il giornalista e scrittorericorda all’HuffPost Italia il collega e amico Antonio, scomparso oggi all’età di 71 anni, secondo le indiscrezioni stroncato da un infarto. “ha reinventato la lingua - continua- quella stessa che si era persa nella ...

