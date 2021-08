Advertising

TwittGiorgio : 'Parli di lealtà...?'. Ed è bagarre in Aula sulla Giustizia - FrasiKings : Non parlarmi di lealtà se parli solo alle spalle... -

Ultime Notizie dalla rete : Parli lealtà

il Giornale

...visto rispettare questa- ha detto il deputato di Iv ai Dem - quando in commissione insieme a M5s avete mandato sotto il governo sul decreto semplificazioni e anche lei Fornaro parla di......quella umana ma anche quella professionale si è sempre strutturata su un principio die ...di Luca tuo figlio? 'Certamente. Era agosto del 2016 ed eravamo in vacanza in Spagna, a Palma di ...