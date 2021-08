Advertising

Mediagol : Palermo, recuperi e acquisti: è l’estate del cambio di marcia -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo recuperi

Mediagol.it

Scendono i furti di anno in anno e continuano a salire i. I Carabinieri tutela patrimonio ... L'Italia è la patria morale della convezione didi cui l'anno scorso ricorrevano i 20 anni. ...Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 177 a, 112 a Catania, 141 a ... si registrano 845 nuovi casi positivi (+65), 4 decessi (riferiti adi notifiche), i ...La base operativa era il quartiere Brancaccio di Palermo. Da qui i componenti di una banda sarebbero partiti per rubare auto e moto e in mezza provincia.La Sicilia è tra le regioni più colpite dai roghi, spesso dolosi. Arrivati i primi aiuti dalle altre regioni: 90 interventi ieri. Ondate di calore e rischio incendi per 48 ore. D'Uva (M5S): "Ritardi d ...