Ostia | incendio a Castel Fusano | chiusa la litoranea FOTO

(Di martedì 3 agosto 2021) Paura ieri pomeriggio per le sorti della pineta di, dopo che l’ennesimoè divampato poco dopo le 16:00. Ad accorgersi del rogo sia gli automobilisti che i bagnanti, che hanno visto il fumo, ben visibile dalla spiaggia. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco die due squadre di volontari della Protezione Civile The Angels. Grazie al rapido intervento, è stato impedito il propagarsi delle fiamme all’interno delle pineta, ma è comunque stata bruciata una buona porzione di vegetazione trae il lungomare Amerigo Vespucci. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti ...

Sotto attacco la macchia mediterranea di Ostia che anche ieri, per l'ennesima volta, ha subito due attentati incendiari. A essere colpita, la pineta di Castel Fusano dove è ... si è trattato sicuramente di un incendio doloso.