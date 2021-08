“Non parlare, fatti i ca*** tuoi”. Arisa contro il vip: la soffiata che le fa perdere le staffe (Di martedì 3 agosto 2021) “Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi”. Arisa è un vero fiume in piena e si scaglia contro il giornalista che l’ha definita ’sgangherata’. In queste ore, infatti l’artista lucana è stata protagonista della bomba lanciata da Dagospia sul suo futuro ad Amici di Maria da Filippi. Nessun futuro, visto che il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 agosto 2021) “Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio nondi ciò che non sai ei c…i”.è un vero fiume in piena e si scagliail giornalista che l’ha definita ’sgangherata’. In queste ore, inl’artista lucana è stata protagonista della bomba lanciata da Dagospia sul suo futuro ad Amici di Maria da Filippi. Nessun futuro, visto che il ...

