(Di mercoledì 4 agosto 2021)Via Maurizio Quadrio, 23– 20154Tel. 02/29001851 Sito Internet: Tipologia: ghireria Prezzi: pita 6€, patatine 3€ Giorno di chiusura: Domenica a pranzo; Lunedì OFFERTAè una piccola gyreria in zona Garibaldi dove poter vivere una vera esperienza greca, sia in loco che in modalità take away. L’offerta propone la tipica pita da farcire, a scelta, fra carne di maiale, pollo o in versione vegetariana a base di feta, arricchite da verdure fresche e dalla tipica salsa tzatziki. L’offerta, inoltre, comprende la classica insalata greca, gyros al piatto e souvlaki, questi ultimi i tipici spiedini di carne grigliati al momento. ...

Mythos Milano

