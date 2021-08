Muore a 40 anni stritolata da un macchinario per confezionare dolci (Di martedì 3 agosto 2021) AGI – Morta stritolata da una macchina a 40 anni mentre lavorava nell'azienda Bombonette, a Camposanto nel Modenese. Sul posto, alle 08.30 di questa mattina, sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita alla lavoratrice 40enne, rimasta incastrata in una fustellatrice addetta al packaging per la pasticceria, ovvero alle confezioni per l'impacchettamento di dolci e torte. L'azienda produce scatole per dolci, vassoi, pirottini, incarti e shopper. Secondo fonti ... Leggi su agi (Di martedì 3 agosto 2021) AGI – Mortada una macchina a 40mentre lavorava nell'azienda Bombonette, a Camposanto nel Modenese. Sul posto, alle 08.30 di questa mattina, sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita alla lavoratrice 40enne, rimasta incastrata in una fustellatrice addetta al packaging per la pasticceria, ovvero alle confezioni per l'impacchettamento die torte. L'azienda produce scatole per, vassoi, pirottini, incarti e shopper. Secondo fonti ...

Advertising

repubblica : Modena, 40enne muore incastrata in un macchinario. Lascia una bimba di 4 anni - fanpage : Ennesima tragedia sul lavoro, è morta una donna di 40 anni - borghi_claudio : Che una madre che non ha contagiato nessuno debba giustificarsi nel giorno in cui muore sua figlia di 11 anni (che… - GianpiPell : RT @repubblica: Modena, 40enne muore incastrata in un macchinario. Lascia una bimba di 4 anni - EugenioCardi : Occupatevi di questo piuttosto che star lì tutto il giorno a dir cazzate... Non è un Paese civile quello nel quale… -