Mps - Unicredit | 40 giorni per l' intesa Partiti e sindacati compatti sul no

(Di martedì 3 agosto 2021) Molte perplessità anche dal sindaco di Siena: 'No alla macelleria sociale. questa banca non è un supermercato' le parole di De Mossi. Nelle prossime ore il ministro dell'Economia Franco riferirà alle .

Advertising

NicolaPorro : Lo strano intreccio dietro l’acquisizione di #Mps da parte di Unicredit. Indovinate a spese di chi, alla fine... ?? - Ettore_Rosato : Qualche considerazione ad @Affaritaliani - fattoquotidiano : Mps, resa del Tesoro alle condizioni di Unicredit: Orcel si prende 80 miliardi di crediti e lascia al Mef quelli “m… - infoiteconomia : Mps, Ue: Ancora nessuna notifica da Unicredit, data uscita Mef è riservata - infoiteconomia : Tesoro sotto assedio partiti per cessione Mps a UniCredit -

Ultime Notizie dalla rete : Mps Unicredit

Molte perplessità anche dal sindaco di Siena: 'No alla macelleria sociale. questa banca non è un supermercato' le parole di De Mossi. Nelle prossime ore il ministro dell'Economia Franco riferirà alle ....di possibile acquisizione cui ha fatto riferimentonel suo comunicato la scorsa settimana Il cda guidato da Grieco dovra' poi approvare l'accordo preliminare siglato con la Fondazione...Una foto della Banca del Monte dei Paschi a Roma, Italia, il 30 settembre 2018. REUTERS/Alessandro Bianchi MILANO (Reuters) - La principale associazione ..."Come sua consuetudine il Pd sta cercando di scaricare i costi dell'operazione di salvataggio del Monte dei Paschi sui contribuenti. Un comportamento inaccettabile da parte di chi ha grandi responsabi ...